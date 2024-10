Jannik Sinner chiude l’anno al numero 1 della classifica ATP

Questa volta a Shanghai, contro il vincitore dello scontro tra Novak Djokovic e Taylor Fritz, che lo conferma come numero 1 al mondo e dà la certezza di finire il 2024 in testa alla classifica ATP.

Ovviamente soddisfatto l’azzurro: “Finire il numero 1 è sempre stato il nostro obiettivo, è fantastico, ma per domani sarà un giorno molto importante per me e per questo cercherò di dare il massimo. Sto puntando a viverla nel migliore dei modi sia con me stesso che con chi mi sta attorno, permettendo alla famiglia di godersela il più possibile”.

Per arrivare all’atto conclusivo, Sinner ha dovuto battere il ceco Tomas Machac regolato in due set con il punteggio di 6-4, 7-5: “È stato molto difficile, ho cercato di rimanere nei limiti al servizio e trovar una soluzione in risposta come accaduto nell’ultimo game – ha commentato Sinner al termine della sfida di Shanghai -. Ogni giorno è diverso, quindi domani cercherò di mettere in campo tutto quello che ho nelle mie possibilità. Cerco di giocare ogni partita nel migliore dei modi e proporre le soluzioni giuste”.