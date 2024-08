Manca da casa da ieri sera, ricerche in corso per l’81enne di Contrà Valtripona

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ in corso dalle 11 di stamane, giovedì 8 agosto, un intervento dei Vigili del Fuoco per la ricerca di un 81enne scomparso da ieri sera, nei pressi di Contrà Valtripona, a Bassano del Grappa. Al lavoro la squadra dei pompieri del locale distaccamento, l’Unità di Comando Locale della Centrale di Vicenza, esperti in topografia applicata al soccorso e l’elicottero del reparto volo di Venezia. In campo per le ricerche anche i Carabinieri oltre ai volontari di Protezione Civile.

Sulle tracce di Guerrino Bortignon – questo il nome dell’anziano che manca all’appello da ieri – una macchina di ricerca organizzata ed estesa oltre ai familiari, preoccupati di questo silenzio anche in considerazione dell’età dell’uomo. Al momento della scomparsa, Bortignon indossava una camicia blu a maniche corte, jeans e borsello a tracolla: stando alle informazioni attuali, mentre per ora le ricerche non stanno dando esiti, non è chiaro dove l’anziano avesse in animo di recarsi nè se avesse fornito informazioni utili circa gli orari previsti di un ritorno a casa, sui colli bassanesi, che sinora non è avvenuto.