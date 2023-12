Marijuana in auto e pure in casa. Doppia denuncia per due 24enni bassanesi

Circa 400 grammi di marijuana e hashish ieri sera sono stati presi in consegna per così dire “prima della consegna” dai poliziotti del Commissariato di Polizia di Stato a Bassano del Grappa, come risultato di un posto di un appostamento stradale che ha poi portato alla perquisizione delle rispettive abitazioni di due giovani del luogo.

Entrambi nati nel 1999 e incensurati, almeno fino alla sentenza prossima che li attende dopo l’imputazione di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I due, venerdì sera intorno alle 22, erano stati intimati all’alt perentorio dagli agenti di pattuglia in città in quanto a bordo di una vettura di grossa cilindrata che stava viaggiando a velocità sostenuta in via Milano. Dopo un breve inseguimento, l’automobile è stata fatta accostare e passeggero e guidatore avvicinati dagli operatori. Dopo averli identificati e aver notato in loro un nervosismo fuori luogo si è proceduto al controllo accurato della macchina di alta gamma.

Rinvenendo subito due involucri contenti sostanza stupefacente – marijuana – del peso rispettivo di 202 e 50 grammi . A quel punto, sospettando che i due amici potessero celare ulteriore droga “leggera” in altri posti, in particolare nelle abitazioni di residenza sempre a Bassano del Grappa, sono state disposte perquisizioni ai due domicili ed in un’altra auto nella disponibilità del giovane passeggero.

Dalle due ispezioni sono emersi ulteriori 120 grammi circa di marijuana e 30 grammi di hashish, a cui aggiungere alcuni bilancini di precisione che in questo tipo di indagini vanno a rafforzare la tesi che porta a considerare i 24enni dei distributori al dettaglio di “fumo” ed “erba” ai coetanei e, in ipotesi, si pensa anche a consumatori abituali minorenni della zona bassanese. Tutto lo stupefacente ed il materiale in questione è stato sottoposto a sequestro e, c’è da scommettere, che dai contatti personali dei due sortiranno altri “numeri utili” da contattare a breve per approfondire la filiera dello spaccio.