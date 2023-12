Esce di strada e finisce nel canale di scolo insieme alla sua bici. Morto un 59enne

E’ stato trovato questa notte poco dopo l’una in condizioni già disperate ed è spirato pochi minuti dopo sul posto un uomo di 59 anni, la cui identità non è ancora nota, in territorio di Lonigo. A confermare la tragica notizia sono i vigili del fuoco, intervenuti a supporto dei soccorsi.

La vittima era in sella di una bicicletta e stava percorrendo sui pedali via Molino quando, in circostanze da spiegare, è finito nel canale di scolo che separa dei terreni agricoli dal fondo stradale. E’ stato trovato a fianco di un grosso albero: potrebbe quindi aver sbattuto il capo sul tronco.

A notare la figura di una persona riversa nel fossato attiguo alla strada sarebbe stato un automobilista, che ha subito dato l’allarme al 118. Oltre ai pompieri, giunti nella periferia di Lonigo insieme a un’ambulanza del Suem con la squadra d’emergenza, anche la pattuglia dei carabinieri per effettuare i rilievi sull’incidente mortale ed acquisire quanti più elementi utili per determinare la causa della morte del 59enne.

Dal comando provinciale dei vigili del fuoco filtra la notizia che le bicicletta recuperata dal canale fosse del tutto integra. Circostanza questa, che una volta “certificata”, andrebbe ad escludere ogni coinvolgimento di altri veicoli in strada al momento della tragedia. Uno stato di malessere improvviso o determinato da condizioni psicofisiche non ideali, oppure ancora una fatale distrazione, potrebbero definire il quadro completo della vicenda.

La salma dell’uomo in bicicletta, morto ad alcuni minuti di distanza dall’arrivo dei soccorsi dopo prolungati tentativi di tenerlo in vita per favorirne il trasporto in ospedale, poi è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrà valutare se disporre l’autopsia. La notizia di cronaca sarà aggiornata in base a successive conferme su identità, nazionalità, provenienza e occupazione della sfortunata vittima.