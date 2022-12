Auto in sosta in centro storico devastata da un incendio davanti a una trattoria

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Allarme incendio domenica in pieno centro a Marostica, intorno alle 21.30, a due passi dalla storica Piazza degli Scacchi e quindi all’interno delle mura. I vigili del fuoco di Bassano del Grappa sono intervenuti dopo la chiamata di soccorso su un’automobile lasciata in sosta in Corso Mazzini, andata a fuoco per probabili cause legate ai dispositivi elettromeccanici.

L’incendio, infatti, sarebbe scaturito dal vano motore, per poi propagarsi su tutta la parte anteriore del veicolo, andata distrutta, la carrozzeria e anche l’interno dell’abitacolo. La berlina si trovava di fronte alla Trattoria Caissa, locale storico del centro.

I pompieri del distaccamento del 115 bassanese, una volta giunti sul posto in Corso Mazzini e delimitata l’area di intervento tenendo a debita distanza decine di persone che affollavano il corso nella serata, hanno agito rapidamente per evitare che il rogo si estendesse alle vetrine intorno e su altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze. Missione compiuta, nell’arco di pochi minuti grazie all’utilizzo delle pompe, ad eccezione di una seconda automobile che è stata parzialmente intaccata dalle vampate di calore.

Le cause dettagliate dell’incendio improvviso sono al vaglio della stessa squadra di vigili del fuoco inviata a Marostica nella serata di ieri. Viste le circostanze e in attesa del “rapporto” completo, sembra in ogni caso da escludere l’ipotesi dolosa o legata a qualche atto di vandalismo.