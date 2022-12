Ghiotto re del ghiaccio di Calgary in Coppa del Mondo: “suoi” i 10 mila con record italiano

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ un Davide Ghiotto davvero famelico quello che ha “divorato” il ghiaccio della pista ovale di Calgary, in Canada, nella tappa di Coppa del Mondo. Per il pattinatore di Altavilla arriva a sorpresa un successo inedito nei 10 mila metri, con tanto di record italiano abbassato di quasi un secondo e “strappato” a se stesso di fronte al suo allenatore, e vicentino come lui, il campione olimpico di Roana Enrico Fabris.

L’impresa cronometrica di Ghiotto, che ha migliorato di 88 centesimi il primato nazionale e personale ottenuto a Tokyo in occasione del suo bronzo olimpico, è valsa la vittoria nella sua specialità più congeniale nella quarta tappa di Coppa del Mondo svoltasi nel fine settimana in Nord America.

Sul podio Davide salirà per la prima volta nella sua carriera sul gradino più alto, sfoggiando un berretto invernale tutto azzurro, alzando le mani al cielo con a fianco i due olandesi fin qui dominatori di stagione. In particolare l’asso Roest, che nelle tre competizioni precedenti aveva incassato tre successi in altrettante gare internazionali sempre sui 10 mila metri. Ora il vicentino specialista dello speed skating insegue alle spalle il leader, salendo al 2° posto, grazie anche ai buoni piazzamenti sempre sul podio delle tappe di avvicinamento all’exploit di Calgary.

Nei prossimi due appuntamenti di Coppa del Mondo si torna in Europa, in Polonia e in Norvegia, per assegnare nuove medaglie e i punti per la classifica generale, provando a mettere pressione al dominatore dei primi “giri di pista” Patrik Roest, non ancora campione matematico. Poi, a conclusione della stagione 2022/2023, appuntamento con i Mondiali del Ghiaccio in programma i primi di marzo proprio in Olanda.