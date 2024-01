Camionista apre la portiera e colpisce in pieno un ciclista. E’ ricoverato in gravi condizioni

Grave incidente con feriti ieri a Marsan, frazione di Marostica in cui nel pomeriggio si sono concentrati i soccorsi del 118 in seguito a un incidente per così dire “anomalo” avvenuto tra un mezzo pesante e una bicicletta. Non un vero e proprio investimento – il camion era fermo secondo quanto si è potuto ricostruire della dinamica – ma uno scontro tra il ciclista sui pedali e lo sportello della cabina, spalancato dal camionista in sosta proprio al passaggio del malcapitato.

L’uomo, un 47enne vicentino, oltre all’urto sulla portiera, ha dovuto patire le conseguenze dello sbalzo imprevisto sull’asfalto, dove ha sbattuto il capo violentemente.

All’arrivo di un’ambulanza del Suem dopo la segnalazione giunta alla centrale operativa del Suem alle 15.30, i componenti della squadra di soccorso medico del San Bassiano si sono resi conto subito delle condizioni critiche del ferito. Lo hanno stabilizzato sul posto e hanno verificato i parametri vitali, chiedendo il supporto dell’eliambulanza del 118 e disponendo il ricovero dell’uomo direttamente al San Bortolo , affidato al reparto di neurochirurgia specializzato nella gestione di traumi cranici con sospette emorragie cerebrali.

Le condizioni generali del ciclista rimangono sotto riserbo così come la prognosi, impossibile da sciogliere in attesa delle decisive 48 ore successive all’incidente di ieri. Si è saputo poi che si trattava di un cittadino di Marostica, residente poco lontano dallo scenario, dove sono accorsi alcuni familiari. Sul posto si sono visto anche i Carabinieri, sia per i rilievi che per la gestione del traffico.