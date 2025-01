Il fieno accumulato va a fuoco: bruciati 250 metri cubi di foraggio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Primi interventi di contrasto agli incendi nell’anno 2025 per i vigili del fuoco vicentini, con una squadra impegnata per tutta la mattinata nella campagna della periferia di Marostica, per rispondere a una chiamata di un agricoltore. L’allarme dall’esterno, alle 9 del mattino, da un’area coperta adibita a deposito e occupata dal fieno ad uso di foraggio per animali, da dove si era alimentato un focolaio che ha trovato facile alimento.

Distrutti circa 250 metri cubi di materiale, fieno già triturato nel dettaglio, custodito in un apposito deposito. Non si registrano comunque danni a strutture di edifici né a persone, come viene garantito dal report del comando provinciale del 115 a chiusure delle operazioni odierne sul posto.

I vigili del fuoco chiamati all’intervento sono giunti dalla sede di distaccamento dei pompieri a Bassano del Grappa, avvalendosi di un mezzo autopompa e un’autobotte. Gli operatori in azione sono riusciti a circoscrivere le fiamme e salvare anche parte del deposito. Le cause dell’incendio probabilmente dovute ad autocombustione risultano al vaglio dei vigili del fuoco.



Le operazioni di spegnimento e bonifica sono terminate alle 13:00.