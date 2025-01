L’… Eco del 2024 in pillole/OTTOBRE – Gli articoli più letti del mese

Arriva l’autunno ma a mantenere “calda” la località Contra’ Pria tanto affollata di gente in estate è, come spesso capita, una non-notizia, che diventa a suon di clic motivo di curiosità ben oltre i confini del Vicentino dopo un video amatoriale girato tra le rocce intorno al corso dell’Astico nell’omonima vallata. Di tutt’altro tenore le notizie di cronaca che portano invece tristezza, dall’Altopiano e dal Bassanese, in seguito all’esplosione di una conduttura del gas che porta al crollo di un’abitazione con la morte di un medico in pensione, e dell’addio al ricercatore scientifico vicentino Sammy Basso, simbolo di fede e di altruismo.

A completare il quadro delle cinque news più cliccate la “grana” della galleria di Malo della Superstrada Pedemontana Veneta, con le periodiche infiltrazioni d’acqua a cadere sulle auto in corsa all’interno del tunnel inaugurato solo di recente, e un’iniziativa nella natura tra Cogollo e Roana che vede protagonisti gli affezionati dell’escursionismo in montagna.

L’esplosione di Gallio, in via Ech, giunge improvvisa proprio nel primo giorno del mese di ottobre. All’interno della villetta, dove viveva una coppia di pensionato con uno dei due figli adulti, si trovava il solo Luigi Rossato, inizialmente dato per disperso. I resti dell’uomo si troveranno solo nella fase di rimozione delle macerie, grazie ai vigili del fuoco all’opera per giorni sullo scenario della fuga di gas che ha provocato la deflagrazione e incendi intorno.

Assume una rilevanza nazionale la morte improvvisa di Sammy Basso, che avviene in un sabato sera di festa nel corso di un matrimonio di una coppia di amici a cui il 28enne era presente come invitato. Un malore di origine cardiaca ha portato al decesso il più longevo al mondo tra i malati di progeria, la sindrome dell’invecchiamento precoce. Infinita la serie di messaggi e testimonianze nei confronti del biologo di Tezze sul Brenta, salutato da oltre 2.500 persone nel paese dove è cresciuto e vive la famiglia. Lutto cittadino anche a Schio, dove era nato nel dicembre del 1995.

Polemiche roventi ad ottobre nei confronti di Luca Zaia in particolare, considerato dai denigratori il “padre” del progetto Superstrada Pedemontana Veneta, in occasione delle prime piogge intense della stagione. Le accuse vertono intorno all’acqua piovana che filtra dal sottosuolo e va a riversarsi sull’asfalto sotto il tunnel di Malo della Spv.

Un evento speciale dedicato al volontariato sociale e al tempo libero riunisce decine di amanti della montagna, andando a ripercorrere storici sentieri del passato che portano alla montagna altopianese. Tanto l’interesse che si crea intorno alla pozza della Kostelaba, con la guida alpina Tarcisio Bellò tra i presenti.