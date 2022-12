Pastore tedesco cade nel crepaccio inseguendo un capriolo. Salvato dai pompieri

Una coppia di vigili del fuoco della Saf di Vicenza in “assetto da arrampicata” ha salvato ieri un pastore tedesco di nome Tito, intrappolato in una fenditure di roccia sulle colline sopra Marostica. Il cane, probabilmente fuggito dall’abitazione già nel corso della mattinata di lunedì per rincorrere un capriolo selvatico, era caduto in un crepaccio a una profondità di una quindicina di metri, rimanendo ferito – sembra in maniera comunque non grave -. A distanza di parecchie ore, nel pomeriggio, la proprietaria avrebbe poi iniziato a cercarlo.

A rintracciarlo e a chiedere aiuto era stata la stessa proprietaria di Tito, ieri alle prime ore del giorno, dopo averlo sentito guaire in lontananza. Fino a scoprire nel giro di pochi minuti dove si trovava con più precisione, seguendo i lamenti dell’animale in difficoltà ma ancora con possibilità di sopravvivenza.

A questo punto sono stati chiamati in causa i pompieri di Bassano del Grappa, intervenuti in via Caribollo dopo aver chiesto supporto agli esperti del nucleo Speleo alpino fluviale di Vicenza. In due si sono calati tra gli spuntoni fino a raggiungere il pastore tedesco, trovato bagnano e infreddolito, imbragandolo per poi issarlo in superficie.

Salvataggio riuscito, dunque, cane riconsegnato alla sua famiglia e rifocillato, e un altro intervento riuscito in questo ambito da parte dei vigli del fuoco vicentini, sempre pronti a prestare aiuto anche agli amici a quattro zampe (e non) oltre che alle persone.