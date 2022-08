Range Rover con tre giovani a bordo finisce fuori strada nella notte dopo una curva

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Attimi di paura con allarme per un incidente poi rientrato stanotte sulle strade di Marostica, dove una vettura Range Rover è finita fuoristrada dopo aver sbattuto sul guardrail. A bordo tre giovani vicentini, con sul sedile di guida un 22enne residente proprio nella città teatro dell’uscita dalla carreggiata dell’automobile.

La segnalazione alle forze dell’ordine è scattata alle 2.30 della notte da via Gianni Cecchin, sulla sp71, con pronto intervento dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Bassano del Grappa.

Dopo aver verificato le condizioni di salute del ragazzo al volante e dei due passeggeri, che hanno riportato solo qualche graffio superficiale, i militari si sono occupati dei rilievi e della messa in sicurezza del tratto di strada che collega il centro d Marostica a Valle San Floriano. Il 22enne conducente avrebbe perso il controllo del veicolo mentre si dirigeva proprio verso il cuore della città degli Scacchi, mentre affrontava una curva verso destra, forse a causa dell’alta velocità.

Per i tre protagonistici dell’incidente stradale non si è reso necessario il passaggio notturno in Pronto Soccorso, mentre per la Range Rover modello Evoque sarà necessaria una “visita” dal carrozziere prima di tornare sull’asfalto, per riparare i danni provocati dall’urto con le barriere di delimitazione delle carreggiate. Non risultano altri veicoli coinvolti nella fase iniziale e nella dinamica del sinistro, mentre il ragazzo alla guida è stato sottoposto a test alcolemico come da prassi.