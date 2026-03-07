Scontro frontale nella notte: un’auto si ribalta sulla provinciale

Paura nella tarda serata di ieri, venerdì 6 marzo, lungo la SP71, in via Consagrollo, dove intorno alle 23.15 si è verificato un incidente frontale tra due autovetture, una delle quali è uscita di strada ribaltandosi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco dal distaccamento di Bassano del Grappa, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e la carreggiata, evitando ulteriori rischi per la circolazione.

Gli occupanti delle auto sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118, arrivato sul posto con un’ambulanza dell’ospedale di Bassano, che ha prestato le prime assistenze ai feriti prima del trasferimento per gli accertamenti del caso.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dello scontro.

Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area hanno richiesto tempo, con conseguenti rallentamenti alla circolazione lungo il tratto interessato.

