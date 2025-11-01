Ritrovato morto l’escursionista vicentino disperso da un mese a Campogrosso

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

È stato ritrovato questa mattina il corpo senza vita di E.V., il sessantaseienne residente a Valdagno di cui non si avevano notizie dal 1 ottobre scorso, quando era uscito dalla propria abitazione per fare una passeggiata nella zona di Campogrosso e non vi era più rientrato.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, perso l’orientamento scendendo il Vallone, avrebbe imboccato una diagonale poco battuta che scende nel bosco. Dato il clima umido e piovoso di quei giorni, sarebbe scivolato sulle rocce bagnate riportando traumi fatali.

Nei primi giorni le ricerche, avviate il 2 ottobre appena rinvenuta l’auto dell’uomo parcheggiata al Rifugio Campogrosso, si erano concentrate lungo i sentieri principali fra vicentino e trentino ed erano state portate avanti dalle squadre del Soccorso alpino e speleologico Veneto e Trentino – con le Stazioni di Recoaro – Valdagno, Asiago, Schio, Padova, Verona, Vallagarina, Ala e Altipiani e unità cinofile provenienti dai vari Corpi – dai Vigili del fuoco effettivi e volontari, dal Soccorso alpino della Guardia di finanza, in particolare la sezione aerea di Bolzano, dotata di elicottero con Imsi Catcher, dai Carabinieri.

Nonostante l’esito negativo, le operazioni non si sono mai fermate. La scorsa settimana il Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno ha organizzato una nuova giornata di ricerca coinvolgendo l’intera Delegazione Prealpi Venete. Stamane è stato un soccorritore della Stazione Vallagarina, durante una perlustrazione mattutina, a rinvenire la salma dell’uomo in una valletta secondaria non distante dal Vallone Pissavacca.

Alle 8.15, ricevuta la chiamata del soccorritore, sono stati allertati i Carabinieri di Vallarsa e la Stazione di Recoaro-Terme. Altri cinque operatori della Stazione Vallagarina assieme a due soccorritori vicentini, compreso un medico, sono andati sul luogo del ritrovamento. Una volta constatato il decesso dell’uomo e ottenuto il nulla osta per la rimozione, la salma è stata portata sulla strada carrabile, via terra, dai soccorritori presenti e affidata al carro funebre.



