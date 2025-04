Mercedes ribaltata tra strada e marciapiede: nessuno all’interno e nei paraggi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’automobile in panne con “ruote all’aria” dopo un presumibile incidente stradale, senza il conducente né all’interno del veicolo rovesciatosi sull’asfalto, tra via e marciapiede, né altre persone da soccorrere nei pareggi. Un mistero, se così si può definire, che ha le ore contate in ogni caso quello che si è parato di fronte alle forze di soccorso chiamate oggi all’una e un quarto della scorsa notte a Bassano del Grappa: intervenute per verificare l’accaduto, la presenza di eventuali persone in difficoltà e, infine, per rimuovere il mezzo fonte di pericolo per la circolazione stradale.

Scenario dell’intervento via Cobalchini nella città bassanese, nell’area collinare prossima al cimitero di Angarano, dove si sono dati appuntamento vigili del fuoco del distaccamento di zona e i Carabinieri della Compagnia locale.

Dopo un attento sopralluogo e una verifica con i pronto soccorso gestiti dalla rete del Suem 118, si è accertato che nessuna persona ferita risultava dall’area dell’incidente notturno, una probabile uscita autonoma di strada che, per quanto con effetti non certi lievi viste le condizione della Mercedes Gla, non avrebbe comportato lesioni per il guidatore ed eventuali passeggeri. Nessuno dei quali, comunque, avrebbe avuto la premura di dare l’allarme o segnalare i pericoli connessi alla vettura rovesciata sul tettuccio, andandosene a piedi o con l’aiuto di qualche conoscente.

In questi casi non nuovi nei fatti di cronaca, spesso accade che tale condotta sia posta in essere per evitare un accertamento sulle condizioni dell’automobilista alla guida, magari sotto l’effetto di alcool o sostanze illecite stupefacenti. Fatto sta che, nonostante il “deserto intorno”, le indagini avviate dai Carabinieri sulla scorta della documentazione e della targa del veicolo porteranno a chiarire la vicenda nel raggio di qualche ora. Intorno alle 3 della note l’autoveicolo è stato rimosso con l’ausilio di un carroattrezzi: chi lo vorrà “indietro”, dovrà ora in ogni caso palesarsi e spiegare nei dettagli cosa sia accaduto.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram. Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.