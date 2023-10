Auto in sosta diventa una “torcia” ardente. Pompieri all’opera per lo spegnimento

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un’automobile lasciata in sosta già da qualche ora è andata a fuoco ieri sera a Mussolente, costringendo alcuni passanti a chiamare il 118 e chiedere l’intervento dei vigili del fuoco giunti dal distaccamento di Bassano del Grappa. Ad andare distrutta un’utilitaria di cui si ignora per il momento a chi appartenesse.

Tempo di un paio di minuti e vano motore e abitacolo sono andati distrutti a causa delle fiamme che hanno trovato facile alimento nei sedili per divampare, fino all’intervento dei pompieri. Insieme a loro sul posto anche una pattuglia di Carabinieri della compagnia di Bassano, per le verifiche sul mezzo e risalire al proprietario.

L’allarme era scattato intorno alle 21.30 di mercoledì sera, sul lato strada di via Vittoria nella cittadina misquilese. Sembra che l’autoveicolo si trovasse in quello stallo da parecchio tempo, pare da qualche mese, quindi in stato di abbandono. Per le cause dell’incendio – da definire – si dovrà attendere il report dei tecnici della squadra del 115 che ha portato a termini le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza del tratto di strada, dopo le verifiche sull’assenza di persone all’interno dell’auto.

Un corto circuito elettrico, determinato dallo stato di manutenzione precario dell’utilitaria, potrebbe rappresentare la prima ipotesi di spiegazione dell’incendio, ma non si può ad oggi escludere la matrice dolosa: qualcuno potrebbe aver appiccato volontariamente il fuoco. I Carabinieri faranno luce sulla vicenda nell’arco dei prossimi giorni.