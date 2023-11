Scomparsa una 18enne dopo la festa di Halloween: ricerche in corso nel Bassanese

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ore di apprensione a Mussolente per la scomparsa di una ragazza di 18 anni. Ricerche in corso anche con l’elicottero dei vigili del fuoco. A lanciare un appello su Facebook, anche il Comune, che ha diffuso una foto e un numero di telefono da chiamare nel caso qualcuno l’avesse vista.

Aurora Zonta, 18 anni compiuti nel maggio scorso, ha fatto perdere le sue tracce questa mattina presto. La ragazza era andata a una festa di Halloween vestita in maschera. La mamma l’ha vista l’ultima volta intorno alle 3,30, quando è rientrata a casa. Questa mattina alle 7,30, quando la donna si è alzata, della figlia però in casa non c’era più traccia. La madre ha così iniziato a cercarla dappertutto senza successo e dopo quattro ore si è rivolta preoccupatissima ai carabinieri. Nella tarda mattinata di oggi, 1 novembre, la prefettura ha fatto scattare il piano per la ricerca di persone scomparse.

La mamma sta vivendo ore di grande angoscia. Il raggio di ricerca, non avendo indicazioni su dove possa essere, è purtroppo molto ampio e anche le ipotesi sul suo allontanamento. Polizia locale e carabinieri stanno visionando anche le telecamere di video sorveglianza e i varchi elettronici.

Una quarantina le persone che stanno partecipando alle ricerche (che si fermeranno per la notte e riprenderanno domattina). A preoccupare i familiari, c’è il fatto che la 18enne ha lasciato a casa il cellulare e i suoi effetti personali. Aurora Zonta ha i capelli neri con qualche ciocca grigio-blu e tre pircing su bocca e naso, oltre a un dilatatore sul lobo dell’orecchio.

“Siamo molto in ansia. Chiediamo a chiunque abbia qualche informazione utile per ritrovarla di contattarci al numero del Coc di Mussolente, 335-1240982, che è attivo 24 su 24” dichiara il sindaco Cristiano Montagner, che poi si appella direttamente alla ragazza: “Aurora, torna a casa, ti stiamo aspettando. Tutta la comunità di Casoni di Mussolente aspetta il tuo ritorno”.