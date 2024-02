Neopatentato alticcio investe un pedone, che finisce in ospedale. Scatta la denuncia

Investimento di persona poco dopo la mezzanotte nel cuore di Bassano del Grappa, con intervento dei soccorsi in viale Armando Diaz dell’ambulanza in codice di media gravità con a bordo la squadra di emergenza sanitaria del Suem 118, oltre che di una pattuglia inviata sul posto dalla sede dei Carabinieri bassanesi.

I militari della Radiomobile, dopo aver prestato supporto nella primaria fase di soccorso alla vittima dell’urto contro l’autoveicolo – pare l’impatto sia avvenuto sulle strisce pedonali -, si sono premurati di sottoporre il giovane che si trovava al volante dell’automobile investitrice alla prova dell’etilometro. Riscontando valori ben oltre la soglia di legge, poco meno di un grammo per litro.

Quasi il doppio rispetto al limite consentito per legge ma solo ai guidatori esperti. Il giovane che viaggiava da solo oggi a mezzanotte e mezza è risultato un ragazzo di 19 anni, quindi neopatentato e quindi soggetto al tasso zero di alcool. Vive a Bassano del Grappa. Gli esiti degli accertamenti alcolemici lo espongono alla sospensione della licenza di guida e una serie di provvedimenti accessori, alla denuncia per guida in stato di ebbrezza e, inoltre, alla possibile denuncia per lesioni. Il veicolo su cui si stava spostando verso viale De Gasperi è stato affidato dai Carabinieri a un familiare adulto accorso sul luogo dell’incidente.

Le condizioni di salute del pedone sono tuttora in corso di accertamento, a distanza di 8-10 ore dall’investimento, all’interno del pronto soccorso dell’ospedale di Bassano del Grappa. Le ferite multiple riportate nell’impatto sul veicolo e sull’asfalto non dovrebbero comportare pericoli per la sua incolumità ma si attendono i risultati degli approfondimenti per sciogliere la prognosi di guarigione.