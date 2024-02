Previsioni meteo 13-15/02, a Carnevale il tempo “non fa scherzi”: soleggiato fino a venerdì

EVOLUZIONE GENERALE

Pressione in aumento e riaffermazione del promontorio anticiclonico in espansione da ovest sull’area mediterranea. Il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato almeno fino a giovedì. Da venerdì, la possibile infiltrazione di impulsi umidi di origine atlantica sul margine settentrionale del promontorio anticiclonico potrebbe determinare dei tratti di tempo variabile, più accentuati sabato.

MARTEDì 13 FEBBRAIO

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la provincia con temperature diurne prevalentemente in aumento, salvo essere stazionarie in quota. Venti in alta montagna deboli/moderati da nord-ovest, altrove deboli variabili.

MERCOLEDì 14 FEBBRAIO

Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso per velature; in pianura e nelle valli foschie o locali nebbie fino al mattino e dopo il tramonto. Precipitazioni assenti. Temperature in diminuzione in pianura, prevalentemente in aumento in montagna

GIOVEDì 15 FEBBRAIO

Tempo stabile in prevalenza, in montagna il cielo poco sarà nuvoloso per nubi medio-alte, in pianura e nelle valli maggiori addensamenti per presenza di nubi basse con foschie e nebbie, specie nelle ore più fredde, ma che potranno risultare, almeno localmente, più persistenti rispetto a mercoledì. In ogni caso rimane assente la pioggia, con temperature minime in aumento e massime in rialzo in montagna, invece in diminuzione in pianura.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso o molto nuvoloso nella seconda metà della giornata; non esclusa qualche precipitazione verso sera con limite della neve oltre i 2.200 m. Fino al mattino in pianura riduzioni della visibilità per foschie e nebbie. Temperature senza notevoli variazioni o tendenti al rialzo, soprattutto nei valori minimi.