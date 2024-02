Droga in auto, nei pantaloni e pure in casa: arrestato un 23enne vicentino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Da un controllo stradale si è aperto un fascicolo con denuncia per detenzione ai fini di spaccio nei confronti di un 23enne vicentino, residente a Nove. Artefici dell’azione che risale a sabato sera scorso a Bassano (in data 17 febbraio dunque) sono i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, dopo aver imposto l’altolà a un’utilitaria con a bordo due giovani della zona: il guidatore, alquanto agitato alla vista dei militari, è stato trovato in possesso di una bustina con all’interno della cocaina, tenuta nella tasca posteriore dei pantaloni.

Da qui l’ispezione della vettura e la perquisizione personale del 23enne – l’amico invece è risultato “pulito” – che ha portato a prendere in consegna una seconda bustina già vuota, un involucro con una “mattoncino” di hashish (2 grammi) tenuto in pacchetto di sigarette nel giubbino e, infine, altre 5 dose tra gli indumenti indossati, per totali 17 grammi, tutti sequestrati dai militari operativi. Disposta subito la perquisizione immediata al domicilio del ragazzo novese, dove è emersa altra quantità di stupefacenti.

Nello specifico, all’interno di un barattolo, sono stati rinvenuti due pezzi di hashish del peso complessivo di circa 80 grammi, e , nel cassetto del comodino della camera da letto, un bilancino di precisione, numerose piccole buste a chiusura ermetica di varie misure ed un coltello a serramanico con la lama intrisa di sostanza di colore scuro. Insomma, quello che in gergo viene definito come il “kit del piccolo spacciatore”, quanto basta per far partire una denuncia in merito in Procura della Repubblica e dichiarare lo stato di arresto ai domiciliari, in attesa della convalida del Giudice giunta a distanza di alcuni giorni.

Il 23enne si trova ora soggetto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora a Nove con misura accessoria della permanenza notturna nella propria abitazione. Salvo diverse disposizioni future, fino al processo che lo attende.