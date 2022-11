La novese Stefania Silvestri conquista il Premio letterario nazionale streghe e vampiri

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Erano 551 i partecipanti chiamati a presentare il proprio elaborato scritto per la 12esima edizione del Premio Letterario Nazionale Streghe Vampiri & Co., in finale sono giunti in 90 per conquistare il premio in uno dei tre temi: romanzo inedito, racconto inedito e poesia inedita; la cerimonia di premiazione si è tenuta sabato 26 novembre all’hotel Esplanade di Viareggio con la giuria presieduta dalla scrittrice Emanuela Signorini. A conquistare il gradino più alto del podio, per la sezione poesia inedita, è la vicentina di Nove Stefania Silvestri che ha sbaragliato la concorrenza con la sua “Vampiro”.

Durante la consegna dei premi i giurati hanno motivato così la propria scelta: “Poesia dai versi veloci come un volo di pipistrello. Veloce è, invero, il Vampiro di Stefania Silvestri. Le strofe, inanellate strettamente tra di loro, sembrano disegnare sulla pagina il fatale avvicinarsi del demone alato. Non c’è pietà in lui né pentimento, ma solo la tormentata vertigine del dannato, descritto con magistrali pennellate oscure. L’eterna ricerca di una impossibile redenzione è resa con un ritmo che toglie il respiro. Tra toni gotici di fronde perenni, notte e lame lucenti, una soltanto è la lapidaria sintesi del destino eterno del maledetto: una lacrima di sangue vivo per una goccia di vita eterna. Il confidenziale “tu”, che l’autore rivolge al suo protagonista, accorcia la distanza tra le parole e il lettore. Fino a quando la magia della poesia si compie e, attraverso una suggestione di immagini, le lame lucenti del Vampiro penetrano nel sentire profondo di chi legge, lasciandovi un oscuro tormento.”

Il primo premio per il Romanzo inedito è stato invece assegnato a Mario Carbone Colli di Massa Carrara con il testo “Domitilla”. Per il racconto inedito è stato scelto “Cenere” di Martina Del Terra di Empoli. Ora la novese Stefania Silvestri, come gli altri due vincitori, avrà la grande soddisfazione di veder pubblicato il proprio elaborato nelle collane di narrativa e poesia di Giovane Holden Edizioni.