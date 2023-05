148mila vicentini alle urne: dove si vota, tutti i candidati e le istruzioni operative

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“Les jeux sont faits”. Tempo di silenzio anche nei comuni dove domani mattina alle 7 si apriranno i seggi per questa tornata dedicata alle elezioni comunali. Sono circa 148mila i vicentini infatti chiamati a scegliere il nuovo sindaco che dovrà amministrare il bene comune, a meno di imprevisti, sino al 2028.

Nei comuni fino a 15 mila abitanti, il sindaco viene eletto, con un sistema maggioritario, in un turno unico: vince chi ottiene il maggior numeri di voti (un secondo turno è previsto solo in caso di parità di voti). Il rinnovo dei consiglieri comunali avviene contestualmente all’elezione del sindaco. Per ogni candidato a primo cittadino viene presentata anche una lista con i candidati consiglieri comunali. I due terzi dei seggi disponibili nel Consiglio comunale andranno alla lista del vincitore. Il restante terzo viene diviso in modo proporzionale tra le altre liste. Non è possibile il voto disgiunto: non si può, cioè, votare per un candidato sindaco e per un consigliere che appartenga a una lista non collegata. Sulla scheda elettorale si può tracciare una ‘X’ sul nome del candidato scelto o sul simbolo della lista elettorale. Si può anche solamente esprimere una preferenza per il consiglio comunale, e questo viene considerato in automatico un voto per il candidato sindaco collegato a quel consigliere. (fonte Dire)

Solo Vicenza potrà invece vivere un secondo turno: coi suoi 88mila elettori infatti, qualora nessuno dei concorrenti alla poltrona di sindaco ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50%+1), sarà necessario un ballottaggio tra i due candidati sindaco che hanno preso più preferenze. Il secondo turno è fissato per la seconda domenica successiva al primo voto: in questo caso vince chi ottiene anche solo un voto più dell’altro.

Si vota dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 14 maggio e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 15 maggio: la tessera elettorale eventualmente smarrita o che avesse esaurito i diciotto spazi per la certificazione del voto si può rinnovare presso l’ufficio elettorale del proprio Comune di residenza anche durante i giorni del voto.

Comuni, liste e candidati sindaco

Barbarano Mossano:

Cristiano Pretto “Impegno Comune” / Costanzo Bonsanto “Pro-Muovere Valori”

Bolzano Vicentino:

Marilisa Pettinà “Bolzano per tutti – Lisiera – Ospedaletto” /

Lorenzo Cracco “Vivere Bolzano Futura”

Castelgomberto:

Davide Dorantani “Lista Civica per Castelgomberto” /

Claudio Cisotto “Nuova Castelgomberto – Valle”

Chiampo:

Filippo Negro “Scelgo Chiampo” / Stefano Cinquemani “Cinquemani Sindaco”

Enego:

Ivo Boscardin “Un futuro per Enego” / Marco Frison “Progetto Enego”

Marostica:

Matteo Mozzo “Lega-Vivere Marostica-Fdl” / Giorgio Santini “Marostica per tutti”

Nove:

Franco Bordignon “Per Nove Futura #Nove23” / Luca Rebellato “Ripartiamo da Nove”

Quinto Vicentino:

Stefano Ferrarini “Viviamo Quinto Insieme” / Claudio Prestifilippo “Un Futuro per Quinto”

Rossano Veneto:

Davide Berton “Prima Rossano!” / Marco Zonta “Rossano 2023-2028 per la continuità”

Vicenza:

Fratelli d’Italia

Rucco Sindaco

Lega – Salvini per Rucco

Forza Italia – Berlusconi per Rucco – candidato Sindaco Francesco Rucco

ContiamoCi! – candidato Sindaco Stefano Crescioli

Rigeneriamo Insieme, Zoppello Sindaco – candidato Sindaco Lucio Zoppello

Movimento 5 Stelle 2050 – candidato Sindaco Edoardo Bortolotto

La Comune – candidato Sindaco Annarita Simone

Coalizione Civica

Possamai Sindaco

Per una grande Vicenza

Civici per Possamai

PD Possamai Sindaco

Lista Tosetto Ripartiamo da Vicenza – candidato Sindaco Giacomo Possamai

Cicero Impegno a 360° – candidato Sindaco Claudio Cicero