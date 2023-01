Nuova nomina alle risorse umane in Ulss 7: Sara Baldissin gestirà 4.500 dipendenti

Nuova “guida” con responsabilità di gestione delle circa 4.500 figure professionali che oggi gravitano all’interno dell’Ulss 7 Pedemontana, tra dipendenti e collaboratori dell’ambito sanitario e nella sfera amministrativa. E’ ufficiale da oggi l’inserimento nel ruolo apicale di direttore delle Risorse Umane di Sara Baldassin, esperta dirigente della sanità pubblica in Veneto.

Trevigiana di nascita, “padovana” per studi universitari in Scienze Politiche ad indirizzo amministrativo e adesso ormai quasi “vicentina” d’adozione. Questo dopo un anno già trascorso di impiego a Bassano del Grappa e per la carriera futura da svolgere nell’azienda pubblica oggi accorpata nell’Ulss 7.

Baldassin proveniva da un triennio di lavoro alla Direzione Risorse Strumentali dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto. In precedenza, dal 2009 al 2018, aveva lavorato presso l’allora Ulss 9 poi diventata Ulss 2 Marca Trevigiana nell’ambito degli affari generali e della gestione del personale. Poi l’approdo in Ulss 7 Pedemontana circa un anno fa, come dirigente amministrativo sempre nella Gestione Risorse Umane.

“Con 4.500 dipendenti – sottolinea il Direttore Generale Carlo Bramezza – è anche l’azienda con il maggior numero di dipendenti nell’area Pedemontana e dell’Alto Vicentino, pertanto

la gestione delle risorse umane rappresenta incarico di grande delicatezza e responsabilità. Questo vale a maggior ragione pensando alle peculiarità del lavoro in ambito sanitario: i nostri dipendenti svolgono un’attività essenziale per la salute dei cittadini, un lavoro di grande valore anche morale ma anche di forte responsabilità e che richiede dedizione. Tutto questo in un momento di cronica difficoltà a reperire molte figure professionali. La nomina della dott.ssa Baldassin è dunque l’occasione per ribadire la nostra attenzione come direzione nei confronti di tutto il nostro personale”.

Una sfida che la donna dirigente in sede di presentazione si dichiara pronta ad affrontare: “Ringrazio la direzione per questo incarico che dimostra la fiducia riposta nei miei confronti. Sono consapevole della responsabilità che richiede, delle difficoltà del contesto attuale e degli obiettivi da perseguire. Sono convinta che, grazie al gruppo che ho trovato, riusciremo a raggiungerli. Abbiamo, come azienda, tutte le potenzialità per diventare un luogo di lavoro sempre più formativo e attrattivo per i professionisti di oggi e di domani“.