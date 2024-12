Paura per l’incendio in contrada in Valrovina: mucche e case salvate dai pompieri

Mezzogiorno movimentato e caratterizzato da un’emergenza incendio sulle colline sopra la città di Bassano del Grappa, in località Valrovina, dove le fiamme sono divampate in una stalla in contrada Ca’ Meneghetti, ospitata in uno stabile di vecchia costruzione.

Sono intervenuti in collina i pompieri del distaccamento locale con a supporto una squadra di colleghi vigili del fuoco da Vicenza: sul posto quattro mezzi speciali in dotazione al 115 tra autopompe e autobotti, con una dozzina di operatori impegnati.

Allarme incendio comunicato alle 11.40 di Santo Stefano, con prima perlustrazione al fine di sincerarsi dell’assenza di persone all’interno della struttura, per poi procedere alla delicata fase di spegnimento. Con la necessità di agire con tempestività per salvare alcuni capi d’allevamento ed evitare l’estensione delle fiamme a edifici vicini. Le manovre coordinate hanno permesso di circoscrivere il rogo alla sola stalla dove erano custodite due mucche, portate in salvo. Le abitazioni attigue della contrada non sono state intaccate proprio grazie al lavoro dei pompieri, pur non potendo evitare danni ingenti alla struttura, per buona parte costruita in legno.

Le fiamme hanno bruciato la rimessa per animali e i piani soprastanti, interessando pure le travature in legno e il tetto. Solo parzialmente coinvolta una stanza di un alloggio a fianco, lambita di “striscio” dalle fiamme. Le cause dell’incendio sarebbero da individuare in un problema improvviso di natura elettrica, un probabile corto circuito, ma spetterà ai tecnici dei vigili del fuoco analizzare la scena e le testimonianze dei proprietari per definirle con certezza.