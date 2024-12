L’… Eco del 2024 in pillole/FEBBRAIO – Gli articoli più letti del mese

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il mese di febbraio lascia in dote dei lutti a Cornedo e Thiene che riguardano persone per diversi motivi molto conosciute nelle rispettive aree geografiche locali, con dall’Altovicentino la notizia di cronaca più letta in assoluto. E’ legata alla doppia esplosione che sventra un deposito di Carrè, con intervento in forze dei vigili del fuoco. A Sandrigo una diatriba tra un agricoltore e il Comune porta a una richiesta “mostre” di risarcimento milionario, poi spicca una notizia per così dire “secondaria” sui sottoservizi della Superstrada Pedemontana Veneta.

Parte dal quartiere di San Sebastiano a Thiene e coinvolge tanti appassionati in particolare del mondo dei motori del rally la tristezza legata alla morte, dopo lunga malattia, di Gianni Dal Ponte. Uno valido pilota che insieme al fratello Andrea ha scritto pagine indelebili delle corse tra curve e tornanti. Nato nel 1960, lascia la moglie e i due figli maschi e un esempio di passione e tenacia, dopo essere tornato nell’abitacolo nel 2022 nonostante il progredire della malattia.

Una diatriba tra un cittadino di Sandrigo e il Comune, che si protrae nel tempo a suon di ricordi, denunce e sanzioni amministrative, catalizza interesse e discussioni sul finire del mese coinvolgendo in particolare il “mondo contadino” e le aziende del settore. Francesco Zanettin, lamentando l’impossibilità di accedere ai propri terreni per via di un’ordinanza che ne vieta il transito a mezzi pesanti e auto, chiede una cifra iperbolica di 9 milioni di euro all’ente locale a titolo di risarcimento danni.

Suscita commozione e messaggi di cordoglio in tutto l’Ovest Vicentino e la vallata dell’Agno la prematura fine di un fotografo di Montecchio Maggiore. Diego Faccin, 48enne vicentino, abitava a Cornedo – ma era originario di Ponte dei Nori – e gestiva un’attività nel commercio in piazza Carli alle Alte. La morte è avvenuta in ospedale a due settimane da un problema cardiaco accusato mentre si stava dedicando a un’iniziativa di volontariato sociale, insieme alla Pro loco, per una campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere.

Gli ultimi tasselli mancanti tra i servizi collegati (e necessari) in Superstrada Pedemontana Veneta prendono corpo ed entrano in funzione. Interessati alle novità gli utenti della nuova arteria realizzata dal consorzio Sis per conto della Regione Veneto, con l’aperture delle due stazioni di servizio di Colceresa e Altivole a porre un mattone per la piena funzionalità della Spv. Stavolta niente inaugurazioni ufficiali, una novità.

Due esplosioni ravvicinate e un incendio che richiede l’intervento in regime di massima urgenza dei vigili del fuoco caratterizza un sabato sera di metà febbraio nell’Altovicentino. Il problema si verifica in un deposito di alimentari ai confini tra Zanè e Carrè, da un mezzo street food in sosta all’interno. La deflagrazione fa saltare la copertura dello stabile, per fortuna con il bar diurno atti guo già chiuso al pubblico. Non ci saranno feriti, ma danni ingenti per svariate decine di migliaia di euro.