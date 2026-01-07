Polizia di Stato, Claudio di Paola è il nuovo dirigente del Commissariato di Bassano

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

È il vicequestore Claudio di Paola il nuovo dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Bassano del Grappa. Il ruolo è rimasto vacante dall’inizio di ottobre, dopo il pensionamento del commissario capo Carlo Dalla Costa, sino al 5 gennaio. Nella mattinata di oggi, 7 gennaio, di Paola è stato accolto ufficialmente al Commissariato dal vicario del questore di Vicenza, Giuseppe Annicchiarico.

Il dirigente, originario di Bari, porta con sé un bagaglio professionale costruito sul campo e in molteplici contesti operativi. Laureatosi in giurisprudenza e conseguita l’abilitazione alla professione forense nella città natale, si arruola in polizia nel 1992 in qualità di ausiliario per divenire effettivo due anni più tardi. La sua carriera cresce progressivamente all’interno dell’Amministrazione: nel 1998 viene nominato vice sovrintendente e nel 2003 commissario capo per essere assegnato, già in qualità di dirigente, all’Upgsp della Questura di Treviso.

Da quel momento il suo percorso si snoda tra commissariati e uffici operativi di diverse realtà: nel 2009 dirige il Commissariato di Lanciano, nel 2010 di Conegliano, nel 2016 dirige la Squadra Mobile della Questura di Treviso; segue, nel 2021 la direzione dell’Ufficio Immigrazione della menzionata Questura e, nel 2022, la direzione dell’Upgsp della Questura di Venezia. Da ultimo ricopre l’incarico, nel 2023, di dirigente del Commissariato di Jesolo, compito assai delicato considerata la rilevanza turistica della città veneziana.

