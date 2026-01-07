Dopo il terremoto politico si insedia il commissario prefettizio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo le dimissioni di massa, lo scioglimento del Consiglio Comunale ed il commissariamento del Comune, ad Arcugnano si è insediato oggi il commissario prefettizio Emanuele Cassaro, nominato dal prefetto di Vicenza Filippo Romano ad amministrare l’ente in via provvisoria.

Già commissario in del Comune di Sovizzo, Emanuele Cassaro, laureato con lode in giurisprudenza e abilitato all’esercizio della professione di avvocato, ricopre attualmente il ruolo di Capo di Gabinetto e di dirigente dell’Area quinta Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico della Prefettura di Vicenza.

Spiega la Prefettura: “Sarà obiettivo del Commissario, cui sono conferiti i poteri che spettano al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale traghettare l’amministrazione di Arcugnano fino all’insediamento, a seguito delle prossime elezioni, degli organi ordinari, seguendo e definendo tutti i procedimenti amministrativi in itinere”.

Le dimissioni di massa

Otto consiglieri su dodici si erano dimessi, tra minoranza e gruppo misto, spiegando che si trattava di un atto di responsabilità verso i cittadini. Non solo la sopraggiunta, ormai da qualche tempo, incompatibilità con l’ormai ex sindaco Marco Carollo, ma una decisione ritenuta necessaria dai dimissionari per evitare che il comune venisse trascinato in una paralisi amministrativa.

Di immobilismo infatti parla l’accusa principale rivolta all’ex primo cittadino, culminata con “inadempienze sulla scuola Foscolo”, inaugurata due anni fa e inagibile.

Carollo ha rigettato le accuse, sottolineando come la sua amministrazione abbia invece pianificato molto e in merito alla scuola spiega come il fallimento dell’impresa sia stato fatale. Fatale anche il rapporto con l’assessore al Bilancio Enrico Zucconi.



