“Resistere” parte dalla fisica: Schettini apre la rassegna bassanese

Venticinque anni di attività di Libreria Palazzo Roberti e settima edizione di Resistere, la rassegna di incontri letterari. Sono 13 gli eventi in programma, dal 14 al 18 giugno, a Bassano del Grappa, cinque giornate di festival nelle quali si discuterà di scienza, politica, economia, sostenibilità ma anche psicologia e narrativa.

Grazie all’intraprendenza di Lavinia, Lorenza e Veronica Manfrotto, titolari della più volte consacrata “libreria più bella d’Italia” e promotrici della rassegna, la manifestazione mira a coinvolgere il pubblico in incontri fatti di emozioni e riflessioni, fra impegno e leggerezza e, soprattutto, tanta voglia di libri e di ascoltare dal vivo le parole di grandi maestri e nuovi autori.

“Resistere 2023 sarà anche l’occasione per festeggiare i 25 anni di attività della libreria, un bel traguardo che ci gratifica e ci fa guardare avanti con fiducia – spiegano le titolari –L’idea di base della rassegna è sempre quella di invitare gli autori a raccontare il nostro tempo da diversi punti di vista. Il nostro lavoro è costruito sullo stretto rapporto fra lettori, frequentatori e amici e crediamo questo sia il modo migliore per conoscere il mondo dei libri, un invito ad avvicinarsi a loro senza timori”.

Il cartellone vede fra i protagonisti di mercoledì 14 giugno il giornalista e criminologo Stefano Nazzi, che attraverso il racconto di alcuni casi di cronaca che hanno sconvolto l’opinione pubblica, cerca di indagare la natura del male che porta ad eventi imprevedibili o tragiche conclusioni annunciate, e Vincenzo Schettini, autore de “La fisica che ci piace”. Questi ci parlerà della sua passione per la fisica e il suo entusiasmo nel raccontarla, rendendola non solo accessibile ma anche affascinante.

Giovedì 15 giugno il saggista, autore e conduttore televisivo Federico Taddia e la climatologa e fisica Elisa Palazzi si interrogano sullo stato di salute del pianeta e sugli interventi concreti per aiutarlo, mentre l’economista Carlo Cottarelli ci parla di globalizzazione, tecnologia, criptovalute, ma anche dei pericoli che le cose ci sfuggano di mano. Venerdì 16 giugno l’attrice e scrittrice Chiara Francini, come nei suoi libri, coinvolge il pubblico in un flusso emozionale, dai ricordi d’infanzia al dilemma della maternità; il celebre psichiatra Vittorino Andreoli affronta il tema della vecchiaia come metamorfosi di nuove possibilità, in una società che invece tende a negarla; infine l’autore di best-seller Antonio Manzini indaga con disincanto la realtà.

Sabato 17 giugno la psicologa ed esperta di “dipendenze affettive” Ameya Gabriella Canovi illustra i nuovi modelli di famiglia e la necessità di ripercorrere le eredità emotive e i traumi intergenerazionali che ci condizionano ; il fondatore di Slow Food Carlo Petrini e l’economista e teologo di formazione gesuita Gaël Giraud si confrontano, con approcci diversi, sulle diseguaglianze del mondo; Umberto Galimberti, filosofo e psichiatra, indaga la sfera delle emozioni, come forma di conoscenza, anche in linea con le nuove discipline scientifiche.

Domenica 18 giugno il chimico Dario Bressanini e il biologo Giacomo Moro Mauretto cercano di sfatare nel mondo del cibo i miti indotti dal marketing, nell’orizzonte soprattutto della sostenibilità; i due interpreti del capitalismo italiano Franco Bernabè e Massimo Gaggi, intervistati dalla giornalista Alessandra Sardoni, affrontano i problemi legati a globalizzazione, sviluppo della tecnologia, potere monopolistico e democrazie in pericolo; infine, la cantante Malika Ayane, alla sua prima prova di autrice, svela la sua filosofia di vita alla ricerca della felicità.

La rassegna letteraria Resistere è ideata e organizzata da Libreria Palazzo Roberti, con il patrocinio della Città di Bassano del Grappa. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e senza prenotazione.

Programma completo su palazzoroberti.it