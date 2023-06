Auto “vola” nel torrente in secca dal tornante in Val Frenzela. Salvo ma ferito un 59enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un salto di una decina di metri, lo schianto e ribaltamento nel greto del torrente in secca, tra le pietre. E’ rimasto ferito seriamente ma non salvo complicazioni dovrebbe sopportare una prognosi di guarigione non a lungo termine il 59enne soccorso ieri in Val Frenzela sul confine comunale montano tra Foza e Valbrenta in località Valstagna, dopo un “volo” in auto di una ventina di metri fino sotto la carreggiata, dopo l’uscita di strada dal secondo tornate.

L’allarme con Sos lanciato ai numeri di emergenza è partito nel pomeriggio di domenica, alle 16.30, lanciato dal medico di professione che per primo ha raggiunto l’automobilista, di passaggio sulla stessa strada. In una decina di minuti hanno raggiunto l’area indicata sopra l’abitato di Valstagna la polizia locale e l’ambulanza del Suem 118 da Bassano del Grappa insieme ai vigili del fuoco, che si sono attivati per organizzare il recupero dell’uomo ferito, unico occupante dell’abitacolo.

I pompieri del 115 bassanese hanno fatto intervenire anche il personale di autoscala giunto da Feltre per il recupero del 59enne dolorante. La persona è stata stabilizzata dal personale sanitario del Suem e issato con l’autoscala fino al piano stradale, dove è stato caricato in ambulanza per essere trasferito in ospedale dove è stato sottoposto ad accertamenti per verificare le fratture riportate nell’impatto ed escludere lesioni interne gravi.

Per N.C. – queste le inziali del conducente – si presumo che a causare l’uscita di strada sia stato un possibile guasto all’impianto frenante come prima ipotesi, senza escludere anche l’eventualità di un malessere alla guida. Il cittadino di Valbrenta, cosciente al momento dei soccorsi e residente a poca distanza dallo scenario dell’incidente, stava affrontando il tornante in discesa, diretto verso casa e conosceva a memoria quel tratto di strada.

L’automobile di marca Fiat, semidistruttta, è rimasta sul greto del torrente in attesa di organizzare nelle prossime ore la fase di recupero del mezzo, tutt’altro che agevole vista la morfologia del posto.