Coltivava marijuana sul davanzale, segnalato un 52enne

Cinque piantine di marijuana, coltivate sul davanzale di un appartamento in città, sono state sequestrate dalla Polizia Locale questa mattina a Vicenza e un 52enne è stato segnalato come consumatore di sostanze stupefacenti.

L’intervento, a seguito di una segnalazione, è avvenuto dopo aver visionato alcune fotografie che evidenziavano la presenza delle piante sui davanzali. L’unità Nos (Nucleo Operativo Speciale) in servizio al distaccamento di Polizia Locale di Campo Marzo, si è recata per un controllo nell’abitazione del 52enne che ha spiegato di averle gettate in uno dei cassonetti della zona la sera precedente.

Gli agenti hanno quindi verificato attraverso il sistema di videosorveglianza comunale che ha rivelato il luogo e il momento esatto del conferimento dei sacchetti: sono state recuperate cinque piantine, alte in media circa 55 centimetri, per un peso complessivo di 238,78 grammi. La conferma di aver effettivamente trovato piante di marijuana è stata effettuata con narcotest mediante i kit reagenti in dotazione al Comando per l’identificazione delle sostanze stupefacenti.

Le piante sono state sottoposte a sequestro amministrativo. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti. L’unità Nos, con personale in borghese, continuerà a controllare le aree maggiormente interessate da fenomeni di spaccio, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei residenti e contrastare situazioni che alimentano il senso di insicurezza e l’allarme sociale. Il monitoraggio interessa in particolare l’area del Quadrilatero.

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