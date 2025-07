23enne travolto da un tir mentre attraversa la provinciale: è grave

Drammatico investimento ieri pomeriggio, 29 luglio, a Romano d’Ezzelino in via Spin: un ragazzo di origini cingalesi, di soli 23 anni, è stato travolto da un tir mentre attraversa la strada ed è ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Bassano del Grappa. L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 248 Schiavonesca Marosticana, poco lontano dal confine con Mussolente.

Alla guida del mezzo pesante c’era un autista padovano: il suo veicolo proveniva da Mussolente e viaggiava in direzione di Bassano quando è avvenuto il violento impatto. La ricostruzione della dinamica del fatto e delle responsabilità è affidata alla polizia locale.

Il 23enne, domiciliato a Mussolente, avrebbe attraversato in una zona priva di strisce pedonali: il camionista non è riuscito ad evitare l’urto, sotto gli occhi di alcuni testimoni. Il giovane cingalese è stato sbalzato a terra, riportando gravi traumi ed è stato portato in ospedale in codice rosso. Come detto, si trova ora ricoverato in terapia intensiva al San Bassiano.

