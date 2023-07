Mezzo chilo di marijuana nel comodino, l’arrestato è recidivo: disposti i domiciliari

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nuovo sequestro di droga “a domicilio” quello portato a termine nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza bassanese a Romano d’Ezzelino, in casa di un giovane albanese con alle spalle precedenti di polizia. Gli approfondimenti compiuti dai militari dopo un controllo stradale avrebbero permesso di appurare che lo stesso cittadino straniero cedeva modiche quantità di marijuana tra più consumatori abituali della zona.

Una volta scattata l’ispezione dei finanzieri, all’interno dello stabile sono stati rinvenuti in tutto 519 grammi di “marja”, oltre al tipico kit di confezionamento delle dosi poi da rivendere al dettaglio ai “clienti”. Sequestrati nell’operazione anche tre coltelli, smartphone e denaro in contante in banconote da piccolo taglio, ritenute provento dell’attività illecita di smercio di droga.

È questo il bilancio finale a seguito di un controllo di un cittadino di nazionalità albanese che aveva manifestato fin dal primo momento uno stato di forte nervosismo, fattore che non poteva che insospettire i finanzieri. Con l’ausilio della banca dati a disposizione delle Forze di Polizia è stato rilevato che l’arrestato in flagranza aveva precedenti di polizia specifici in materia di sostanze stupefacenti. Da qui la decisione di procedere da parte delle Fiamme Gialle del Gruppo di Bassano del Grappa, eseguendo le operazioni di perquisizione personale e domiciliare.

Le attività di polizia giudiziaria, più in dettaglio, hanno consentito di rinvenire una busta contenente 474 grammi di marijuana rinvenuta all’interno di un comodino della camera da letto, tre bustine di marijuana rinvenuta all’interno dei cassetti di una scrivania, dell’altra sopra una scrivania pronta per essere confezionata, e un paio di grammi in un armadietto posto all’interno di un garage, per un totale di 519 grammi.