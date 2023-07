Scontro auto-moto, fratture multiple per un giovane di 24 anni di Valli del Pasubio

Si è procurato fratture multiple agli arti il motociclista vicentino di 24 anni soccorso nel tardo pomeriggio di giovedì a Torrebelvicino, dopo la chiamata di emergenza giunta al 118 in seguito allo scontro tra un’autovettura una mezzo a due ruote. L’impatto accidentale tra i due veicoli in strada è avvenuto in viale Rimembranza, all’altezza dell’incrocio con una via laterale, alle 18.45 di ieri. A scontrarsi un motociclo Benelli e una Dacia Sandero.

Ad avere la peggio, ovviamente, il giovane sbalzato dalla sella e finito sull’asfalto, il sopra citato 24enne residente a Valli del Pasubio, mentre l’uomo alla guida dell’auto, un 44enne di San Vito di Leguzzano, è rimasto illeso. Le dinamiche dell’incidente sono al vaglio della pattuglia di polizia locale “Altovicentino” intervenuta sullo scenario dell’incidente con tre pattuglie per occuparsi dei rilievi e del traffico sostenuto a quell’ora.

La vettura Dacia proveniva da via 29 Aprile in direzione nord, dunque verso il centro urbano di Valli del Pasubio, immettendosi nella stessa direzione di marcia intrapresa dal guidatore del mezzo a due ruote: la collisione è avvenuta dunque all’altezza dell’incrocio tra le due vie di comunicazione.

La violenza dell’urto iniziale ha fatto ricadere sul suolo a distanza di più metri il giovane a bordo del ciclomotore, riportando fratture da sottoporre ad accertamenti immediati anche per verificare l’assenza di lesioni occulte. Disposto subito dalla squadra d’emergenza del Suem, infatti, il ricovero presso il reparto di Ortopedia dell’ospedale di Santorso, dopo il trasporto in codice giallo in pronto soccorso.