Ritorna AMA Music Festival: 23 concerti con il meglio della musica emergente

AMA Music Festival torna finalmente dopo tanta attesa, dal 22 al 27 agosto, artisti del calibro dei Cypress Hill, Articolo 31, Megadeth, Turnstile, White Lies, Lacuna Coil, Yungblud e tanti altri, si esibiranno nella splendida cornice del parco di Villa Ca’ Cornaro a Romano d’Ezzelino.

Dopo lo storico sold out che ha portato ben 9.000 presenze all’AMA Preview dove The Chemical Brothers hanno estasiato il pubblico con un live set di più di due ore, assieme a The Bloody Beetroots e Motel Connection, AMA Music Festival riparte il 22 agosto con i Verdena e una “Data Zero” con ingresso a soli € 5. Seguiranno altri cinque giorni di grandissima musica italiana e internazionale, con un’importante novità: il rapper Nitro sostituirà Salmo il 23 agosto, dopo l’annullamento del tour per motivi di salute.

Patrocinato dai comuni di Bassano del Grappa e Romano d’Ezzelino, AMA Music Festival in cui musica, arti performative e percorsi culturali si intrecciano con l’obiettivo di dar vita ad una manifestazione che si sta sempre più affermando come punto di riferimento per il territorio ed il turismo locale.

Nato nel 2015 da un’idea di Andrea Dal Mina, AMA Music Festival ha da sempre l’obiettivo di portare nel territorio non solo musica ma anche cultura, storia, turismo responsabile e percorsi enogastronomici nei quali suoni e arti si intrecciano con l’ambiente circostante. Lo scorso anno ha accolto ben 30.000 persone e si è aggiudicato l’ambito riconoscimento di miglior festival italiano messo in palio da Ticketmaster, il circuito di vendita biglietti più importante al mondo.

I biglietti sono disponibili online e acquistabili alla cassa il giorno dell’evento stesso. L’ingresso è gratuito per i bambini fino ai 13 anni compiuti e per i disabili con accompagnatore in possesso del regolare ticket. La manifestazione è garantita anche in caso di pioggia.