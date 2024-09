Violento scontro frontale sulla provinciale: due auto incidentate, una donna in ospedale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Scontro frontale poco prima delle 8 di sabato mattina tra due veicoli, una Fiat 500 condotta da una donna e una Volkswagen Passat guidata da un uomo. La violenta collisione, dovuta all’invasione di carreggiata da parte di uno dei mezzi, ha determinato danni vistosi alle parti anteriori e il ferimento della conducente.

Scenario dell’incidente stradale la strada provinciale 57 all’interno del territorio comunale di Romano d’Ezzelino, in via De Gasperi. Subito altri automobilisti in transito per la stessa via di comunicazione hanno prestato aiuto e richiesto l’intervento dei soccorso al 118. Punto di impatto nelle vicinanze di un passaggio pedonale.

Sul posto sono giunti a distanza di pochi minuti i vigili del fuoco bassanesi e i Carabinieri inviati dalla stazione locale, incaricati questi ultimi della gestione della circolazione lungo la provinciale, oltre che dei rilievi per determinare successivamente le responsabilità in merito allo scontro tra i due veicoli. L’impatto è stato talmente forte da proiettare l’utilitaria oltre il cordolo che delimita il percorso pedonale, finendo in un tratto d’erba e terra.

L’automobilista vicentina uscita malconcia dall’impatto era rimasta nell’abitacolo della Fiat 500. E’ stata estratta con la dovuta cautela portata in salvo dai pompieri, presa in cura dal personale sanitario che l’ha stabilizzata prima di trasportarla in ambulanza all’ospedale San Bassiano. Non si conoscono, al momento, le sue condizioni di salute. Disagi alla circolazione a causa delle operazioni di recupero mezzi si sono registrati fino a metà mattinata nel tratto di via de Gaspari all’altezza con via Pascoli.