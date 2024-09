Inizia la rincorsa per il “riscatto tricolore” del Famila Schio. Nuove divise marchiate Adidas

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Salpa da Genova la serie A1 2024/2025 del basket femminile, con la riproposta formula dell’opening day che vedrà tutti club protagonisti della massima serie giocare in un’unica sede, l’Rds Stadium, palasport da 5 mila posti. Una festa e uno spettacolo in terra e mare liguri per l’ultimo week end di settembre che dunque coincide con il primo di partite giocate per il Famila Schio e le concorrenti al titolo.

La Reyer Venezia per prima, reduce dal successo con trofeo Supercoppa Italiana alzato a Mestre proprio a spese delle arancioni (88-81 il punteggio nel primo duello tutto veneto di questa stagione appena iniziata), e poi propria quel Geas Sesto San Giovanni che oggi alle 17.15 costituisce il primo scoglio da affrontare. Ancora fuori dai giochi Juhasz e Dojkic tra le scledensi, che hanno raggiunto le semifinali playoff in Wnba in America vestendo le maglie di Minnesota e New York.

Uno dei quintetti, quello lombardo, che aspira al podio e che viene additato tra le top4 in lizza per il campionato di serie A1 femminile, tra le outsiders della coppa di club veneti. Un Famila e una Reyer che rinnovano il duello per lo scudetto dopo la “spartizione” nelle ultime quattro stagioni, con due vittorie a testa. Dodici i titoli nazionali in bacheca della franchigia di patron Marcello Cestaro, tre quelli per le lagunari. E otto, invece, proprio per la Geas di Sesto San Giovanni, altro “marchio” storico del basket rosa, conquistati tutti negli anni ’70.

Una nota che vale anche come un record: ad eccezione dell’anno di sospensione obbligata per la pandemia Covid-19, il Famila basket Schio ha sempre raggiunto la finale scudetto dal 2010 in poi. Oltre alla sfida tricolore, poi, ci sarà da battagliare per conquistare il pass per il gotha continentale nell’Euroleague Women, passando dal precampionato a un tour de force di partite nel prossimo mese. Squadra giunta ieri in Liguria dopo un giovedì sera di festa a Thiene, all’interno del negozio di abbigliamento Masep Sport & Promotions, dove è stata presentata la nuova divisa di gioco marchiata Adidas.