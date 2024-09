Auto carambola nel canale, giovane salva la vita al coetaneo intrappolato

E’ senza dubbio un atto di coraggio che scalda il cuore e che non sarà presto dimenticato, quello che la notte scorsa ha letteralmente salvato la vita ad un giovane finito in un canale dopo aver perso il controllo della sua auto nel comune di Rosà.

Ad attivare la macchina dei soccorsi, la telefonata d’allarme raccolta dai Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti in Via Campagnola a Rosà attorno poco dopo l’1 di stanotte per un’auto carambolata rovinosamente in un canale d’acqua. Al loro arrivo, la sorpresa: il conducente, anch’esso di giovane età, era appena stato estratto dall’abitacolo grazie ad un coetaneo del posto. Secondo quanto ricostruito, il giovane salvatore, sentito il botto è corso sul posto e rendendosi conto dell’accaduto, senza pensarci troppo è entrato nel canale nonostante l’acqua fredda e la corrente, riuscendo a fatica ad aprire la portiera e portando in salvo il conducente fino al piano campagna dove nel frattempo era accorse altre persone allertate dai rumori.

I vigili del fuoco arrivati da Bassano e Vicenza con i sommozzatori, hanno predisposto il recupero della Lancia Y, mentre il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale: per lui comunque solo ferite non gravi e tanto comprensibile spavento. Sul posto anche i Carabinieri per la regolazione del traffico e i rilievi di rito. Circostanze che passano in secondo piano – qualunque sia stata la causa all’origine dell’incidente – rispetto al gesto tutt’altro che scontato di chi non ha esitato, pur rischiando, ad accorrere in aiuto di uno sconosciuto.