Incidente in motocicletta, grave un ragazzo di 17 anni dopo lo schianto contro un’auto

Un adolescente vicentino di 17 anni, residente a Rosà, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel fine settimana in provincia di Treviso, a Loria, un paese appena oltre il confine tra province. Il fatto risale al pomeriggio di sabato e solo a distanza di alcune ore si è appresa l’identità del giovane ricoverato in ospedale.

Il giovane viaggiava l’altro ieri in sella alla sua motocicletta quando è avvenuto l’urto con un’auto guidata da una donna trevigiana, per circostanze al vaglio delle forze dell’ordine. Subito è scattato l’allarme, con soccorsi del 118 diretti in località Castioni di Loria, non lontano da Rossano Veneto.

A rendere conto dell’incidente stradale è il quotidiano trevigiano “La Tribuna di Treviso”, specificando che l’impatto è avvenuto in zona industriale, lungo via Volta nei pressi di un incrocio con una strada secondaria, con il minore sbalzato sull’asfalto dalla moto da cross dopo un volto di alcuni metri. Il motociclista è quindi rimasto riverso a terra dolorante, ma cosciente.

Per lui politraumi in tutto il corpo e decisione di ricoverarlo all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso in eliambulanza, per accelerare i tempi di trasporto. Non sarebbe stato sottoposto a interventi chirurgici, pur mantenendolo sotto stretta osservazione dei medici. Nel frattempo sono stati avvisati i famigliari di quanto accaduto, visto che il giovane era solo, intorno alle 17.30, quando è avvenuto l’urto con la parte anteriore della Fiat Panda. Illesa la donna alla guida, che ha subito partecipato ai soccorsi.

Il 17enne, sempre secondo la testata trevigiana, sarebbe stato intubato sul posto prima del trasferimento in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni di salute, pur se definite gravi e senza poter sciogliere la prognosi, non metterebbero allo stato attuale a rischio la sua vita. A Rosà comprensibile apprensione tra parenti e amici del ragazzo vicentino, in attesa di notizie aggiornate tanto domenica quanto oggi e nei prossimi giorni.