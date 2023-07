Pedone investito in strada da un’automobile. Ricoverato al San Bassiano

Una persona è stata investita stamattina poco prima delle 8 da un’automobile a Rossano Veneto, lungo la strada regionale 245. Si tratterebbe di un uomo adulto, urtato da un veicolo in transito mentre si accingeva ad attraversare la trafficata strada di confine tra le province di Vicenza e di Treviso. A dare l’allarme al 118 con richiesta di soccorsi immediati sarebbe stato lo stesso investitore, sceso a prestare soccorso alla vittima ferita.

Sullo scenario dell’investimento in strada del pedone sono giunti dunque una squadra di emergenza sanitaria inviata dalla centrale del Suem, con ambulanza dal vicino ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa, e una pattuglia di Carabinieri dalla stazione locale.

Il ferito rimasto sull’asfalto, che ha rimediato forti contusioni con possibili fratture multiple in corso di accertamento nel corso della mattinata, è stato immobilizzato sul posto e poi trasferito al pronto soccorso del polo medico bassanese. Non correrebbe pericolo di vita, salvo complicazioni emerse dopo il ricovero ospedaliero. Il tratto di strada regionale dove è avvenuto l’investimento è in via Bassano, nelle vicinanze di un supermercato locale.

Bisognerà attendere per conoscere l’esatta dinamica dell’incidente, dopo i rilievi delle forze dell’ordine e le testimonianza da raccogliere sia per voce dell’automobilista – rimasto illeso – sia da parte della persona uscita malconcia dall’impatto con l’autovettura, non appena sarà possibile. Le sue generalità, per il momento, non sono note.