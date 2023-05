Perde il controllo della Clio, che cappotta: auto distrutta, salva per miracolo una ragazza

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave incidente all’alba a Rossano Veneto: nell’uscita di strada della sua utilitaria è rimasta ferita una donna, miracolata in un incidente che ha distrutto la sua Renault Clio e che poteva costarle la vita.

L’uscita di strada è avvenuta alle 5 di oggi, domenica 21 maggio, in via Bassano, poco lontano dalla rotatoria che conduce al centro di Rossano Veneto. Il botto è stato tremendo: l’auto della giovane, dopo la perdita del controllo, ha divelto cartelli stradali, ha rischiato di finire in un canale ed ha finito la sua corsa rovesciata in mezzo alla strada. La guidatrice è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo accartocciato.

Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto dalla caserma di Bassano del Grappa l’hanno trovata con il busto mezzo fuori dal finestrino e per fortuna cosciente. Un vigile del fuoco è riuscito ad entrare nell’abitacolo dalla parte opposta e dopo i primi soccorsi sanitari, ha liberato una gamba incastrata sotto la pedaliera. La giovane è stata quindi estratta dal finestrino, stabilizzata del tutto dai sanitari del Suem 118, giunti sul posto con un’ambulanza, e trasferita in ospedale a Bassano del Grappa: nonostante le ferite, non sarebbe in condizioni gravi. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 6:30 circa.