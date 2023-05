Successo per Paris alla prima di Amalo Festival: il 3 giugno arriva Antonella Ruggiero

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ toccato ad Andrea Paris inaugurare l’attesa edizione 2023 di Amalo Festival. La Kermesse partita Venerdì 19 maggio alle 21 al cinema Aurora di via Chiesa, ha presentato uno strabiliante show dove prestidigitazione e mentalismo si sono susseguiti in un’escalation di ritmo e comicità che hanno investono e coinvolto il pubblico con un tram di meraviglie, dando vita ad un Magic Comedy Show dove la gente in sala è stata la vera protagonista.

Palline, corde, carte, pensieri, colori ed un pizzico di sana follia unita ad un forte senso dell’ironia sono la ricetta dello show messo in scena dal poliedrico performer con in curriculum presenze di tutto riguardo sia a “Italia’s got talent” che a “Tu si que vales” e con all’attivo diverse altre applaudite apparizioni televisive.

Appuntamento ora al prossimo spettacolo in programma, il 3 giugno, con l’inconfondibile voce di Antonella Ruggiero: la storica ugola d’oro dei Matia Bazar sarà ospite a Villa Clementi con il concerto ‘Empatia’, un viaggio di sperimentazione tra sonorità antiche e accenni di modernità, senza dimenticare grandi cavalli di battaglia sapientemente riaggiornati.