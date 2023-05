Rossano al voto: è subito “ballottaggio” con Zonta e Berton (ex colleghi di giunta) ai voti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Berton sindaco o Zonta sindaco, in rigoroso ordine alfabetico. Lunedì prossimo la cittadina di confine (tra le province di Vicenza a Treviso) Rossano Veneto sceglierà il suo prossimo primo cittadino chiamando gli elettori alle urne. Come praticamente in quasi tutti i Comuni di analoghe dimensioni, con i suoi circa 8 mila abitanti, anche qui si parla di liste civiche al duello “a colpi di matita” per la poltrona di sindaco. Con due ormai ex colleghi di giunta a schierarsi per una sorta di ballottaggio assicurato dalle sole due candidature ufficiali.

La contesa sarà dunque nel fine settimana in arrivo tra Davide Berton (“Prima Rossano” nel logo) e Marco Zonta (Rossano 2023-2028), con il secondo citato a esprimersi come candidato della continuità nella gestione del paese. Sindaco uscente eletto nel 2018 è Morena Martini, di area centrodestra, storicamente legata a Forza Italia e poi alla Lega nel doppio mandato. Rossano è uno dei 10 Comuni del Vicentini in cui la cittadinanza (dai 18 anni in poi) è chiamata ai seggi. Al volto in 7.236.

Davide Berton è più giovane per anagrafica tra i due contendenti, compirà infatti 36 anni proprio all’indomani (martedì 16 maggio) dell’esito delle votazioni. Se festeggerà dunque il compleanno con la fascia tricolore indosso saranno i rossanesi a deciderlo. Ha ricoperto fino in pratica a un mese fa la carica di vicesindaco (oltre che di assessore) prima di rassegnare le dimissioni dall’esecutivo. Oltre che si assessore al Bilancio e alla Sicurezza tra gli altri compiti. E’ conosciuto nell’ambiente politico anche per il suo incarico a capo della segreteria dell’assessora regionale bassanese Elena Donazzan. Sono 12 i candidati consiglieri a sostenerlo nella lista, 6 donne e 6 uomini. Si tratta di Lorenzo Bisinella, Enrico Brotto, Elena Brunello, Niccolò Caramel, Andrea e Giulia Galvan, Paola Ganassin, Alessia Miron, Katy Favaro, Giuseppe Padovan, Aida Valente, Paolo Trentin e Moreno Marchetti.

Marco Zonta ha da poco compiuto 50 anni. Si è occupato di politiche sociali, associazioni, cultura e sportello lavoro nel mandato in scadenza. L’appoggio del sindaco uscente Martini è “nero su bianco” con il suo nome ad apparire come capolista tra i 12 candidati consiglieri (qui sono 4 le candidate “in rosa) a sostenere la “voce” designata per la continuità dell’amministrazione comunale che ha retto per cinque anni il paese di Rossano. Oltre all’ex prima cittadina, in lizza Helga Battaglin (assessore), Michele Enrico Campagnolo, Gianni Faggion, Cristina Bianchin, Carlo Lando, Antonella Carfora, Gabriele Lando, Adris Marchiorello, Andrea Milani, Robert Carlo Sartore e Paolo Trentin.

I lavori in piazza Duomo, la carenza di spazi da dedicare tanto ai giovani quanto agli anziani, la viabilità cittadina i nodi più dibattuti nel corso della campagna elettorale. Da ricordare che si vota dalle 7 alle 23 di domenica 14 e dalle 7 alle 15 di lunedì 16 maggio. Lo spoglio delle schede elettorali inizierà subito dopo la chiusura delle votazioni, con proclamazione del nuovo sindaco prevista nel tardo pomeriggio. Per esprimere le proprie preferenza si dovrà presentarsi al seggio indicato muniti di tesserale elettorale e documento di identità valido.