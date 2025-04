Previsioni 1-3 aprile, tempo stabile con correnti fresche orientali

Situazione generale

Da ieri aria più fredda dai Balcani sta scorrendo sulla Pianura Padana apportando un generale calo termico sul Vicentino e ventilazione a tratti sostenuta sui rilievi. Il tempo è variabile e stabile per almeno qualche giorno.

Martedì 1 aprile

Inizialmente variabile. Inizialmente poi in mattina giungerà dal Friuli della nuvolosità abbastanza compatta che difficilmente lascerà spazio a delle schiarite. Aperture del cielo sul nostro territorio le vedremo invece tra il tardo pomeriggio e la sera. Temperature in calo, soprattutto nei valori massimi.

Mercoledì 2 aprile

Giornata variabile dove il sole si alternerà ad annuvolamenti più o meno compatti. Visibilità ottima dopo le correnti secche orientali. Temperature diurne il lieve ripresa. Estremi termici in pianura tra 6 e 17 gradi.

Giovedì 3 aprile

La pressione atmosferica sul territorio vicentino sarà in aumento nel corso della giornata e con essa anche le temperature. I valori raggiungeranno quelli tipici di inizio aprile con punte vicino i 20 gradi.

Tendenza nel lungo termine

E’ previsto tempo soleggiato venerdì e e sabato nel primo week end del mese di aprile con temperature in aumento. Da domenica pomeriggio irruzione di aria molto fredda da nord est. Serata qualche locale rovescio con neve anche sotto i 1000 metri.

