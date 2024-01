Schiamazzi e zuffe: nel blitz al Tweet, droga a terra e irregolarità in materia di sicurezza

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un blitz deciso dopo che da qualche settimana erano arrivate numerose segnalazioni per schiamazzi notturni, rumori fino a tarda notte e presenza di gruppetti di ragazzi, spesso minorenni, che, nelle vicinanze, si erano azzuffati, provocando una certa preoccupazione tra i residenti della zona.

Per questo motivo, è stato attuato un controllo congiunto interforze all’interno della discoteca Tweet di Via Matteotti in pieno centro a Bassano del Grappa.

L’operazione è scattata nella tarda serata di venerdì 26 gennaio, con la partecipazione della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dell’Ispettorato del Lavoro: all’interno sono state rintracciate 134 persone.

L’unità cinofila della Polizia Locale (di nome MAX) ha rinvenuto a terra, all’interno di una bustina, della sostanza stupefacente tipo cocaina per grammi 1,2 e due pezzetti di hashish del peso di un grammo: la sostanza è stata sequestrata a carico di ignoti.

Gli specialisti del Ispettorato Nazionale del Lavoro, a seguito di controlli invece sulla documentazione del locale e del personale dipendente, hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria, in stato di libertà, il titolare della discoteca per violazioni alla normativa di settore (art. 26 comma 3 legge 81/2008): controllati inoltre anche alcuni soggetti con precedenti penali e/o di polizia. La situazione, più nel dettaglio, è al momento al vaglio degli uffici specialistici della Questura per le valutazioni di competenza.