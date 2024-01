Matteo Messina Denaro: sequestrati beni per 800 mila euro

Nuovo colpo al patrimonio di uno dei boss di Cosa Nostra. Intervenendo all’inaugurazione dell’anno giudiziario, il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia ha rivelato: “A Matteo Messina Denaro durante le perquisizioni effettuate dopo l’arresto sono stati sequestrati 500mila euro in gioielli e 300mila in contanti, somme subito fatte confluire nel Fondo Unico per la giustizia”.

Nuove strategie di lotta alla criminalità organizzata. Mentre, la procuratrice generale di Palermo Lia Sava ha detto: “Dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro i boss si concentrano sugli appalti per sedersi al tavolo con un mondo con cui interagisce da sempre. Occhio, perciò, alle carenze dei sistemi di governance”.

Le altre preoccupanti parole della procuratrice generale di Palermo. Lia Sava infatti ha aggiunto: “La mafia è ancora fluida e resta sommersa per accumulare capitali, reinveste in attività pulite attraverso insospettabili, ma mantiene sempre un connotato di violenza; non dimentichiamolo altrimenti la confonderemo con un comitato d’affari. Cosa nostra può sempre compiere atti violenti per mantenere credibilità. Registriamo inoltre un significativo turn over tra arrestati che entrano in carcere e chi esce e ciò ci allarma”.

L’intervento di Maurizio De Lucia. Dal canto suo, il procuratore di Palermo invece ha precisato: “Cosa nostra vive un momento di crisi, un momento che va colto per agire. Non bisogna cedere all’idea che la mafia sia finita e si deve comprendere che le risorse a disposizione della giustizia sono limitate quindi l’azione di contrasto va pianficata e razionalizzata. La mafia mira a tornare potente e per farlo deve potenziare la forza militare, obiettivo che richiede soldi e che prova a realizza col traffico di droga grazie a un rinnovato asse con la ‘Ndrangheta”.

