Schianto in viale Vicenza: morto un 42enne in jeep

Drammatica uscita di strada a Bassano del Grappa nella notte: un automobilista di 42 anni è morto dopo essersi schiantato con la sua Jeep contro la recinzione di un vivaio in viale Vicenza.

L’incidente è accaduto poco dopo le due di questa notte, lunedì 17 novembre: l’uomo stava percorrendo la strada provinciale 248 in direzione di Marostica quando (forse anche a causa della pioggia) ha perso il controllo del mezzo in un tratto rettilineo, uscendo di strada sulla sua destra. L’impatto contro la recinzione e i grandi vasi di piante del vivaio è stato violentissimo e l’auto si è ribaltata su un fianco.

Sono stati gli automobilisti delle prime auto in transito a lanciare l’allarme e sul posto velocemente sono giunti i vigili del fuoco di Bassano: gli operatori hanno utilizzato cesoie e divaricatore per liberare l’automobilista, che è stato successivamente estratto e affidato ai sanitarie del Suem 118: il medico intervenuto ha però dovuto constatare il decesso del conducente, morto prima di poter essere trasferito in ospedale.

Sul posto per i rilievi e la regolazione del traffico sono intervenuti i carabinieri.

