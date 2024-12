Auto lasciata in sosta da ore prende fuoco sulla Statale 47. Sul posto pompieri e Carabineri

Missione urgente con intervento su un incendio quella a cui sono stati chiamati i vigili del fuoco nella serata di giovedì a Solagna, lungo la strada statale 47 della Valsugana nel tratto di via Trento. Per circa un paio d’ore, i pompieri del distaccamento del 115 di Bassano sono stati impegnati sul posto per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Inoltro della segnalazione proveniente da alcuni automobilisti di passaggio sull’arteria di collegamento tra Veneto e Trentino intorno alle 22.10 di ieri per le fiamme sviluppatesi da un’automobile lasciata in sosta a bordo carreggiata, pare da parecchie ore precedenti rispetto all’allarme.

L’origine del problema parrebbe individuata nella parte posteriore della vettura, che come mostra l’immagine allegata dal comando provinciale dei vigili del fuoco è andata del tutto bruciata e distrutta, rendendo difficoltoso rintracciarne il legittimo proprietario. Le cause dell’incendio risolto dagli operatori specializzati a mezzanotte, con la fase di raffreddamento controllato conclusiva, risultano al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei Carabinieri. Allo stato attuale non si può escludere un atto deliberato.