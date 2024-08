Olimpiadi: oro nella vela, argento nella canoa e bronzo nel nuoto di fondo 10 km femminile

L’azzurra chiude al terzo posto la finale tra le acque della Senna alle spalle dell’olandese Sharon van Rouwendaal (2h03’34″2), argento all’australiana Moesha Johnson. Bene anche Giulia Gabbrielleschi, arrivata sesta.

Dopo poco l’oro nella vela. Secondo oro olimpico consecutivo nel Nacra 17 per Caterina Banti e Ruggero Tita. Nella medal race conclusiva disputata nelle acque di Marsiglia, sarebbe bastato un settimo posto alla coppia azzurra. Sono invece arrivati secondi alle spalle della Francia, con l’Argentina, unica minaccia possibile, lontanissima però dalle posizioni di testa. La coppia azzurra consegna così il decimo oro all’Italia in questi Giochi Olimpici, stesso numero di quelli vinti tre anni fa.

Ruggero Tita non nasconde la propria gioia: “siamo molto contenti, sapevamo prima di iniziare questo ciclo che la prima cosa era vincere di nuovo i Giochi, e lo abbiamo fatto. Abbiamo fatto un buon lavoro, per lo più i primi due giorni: su 6 regate ne abbiamo vinte cinque”.

E arriva anche un favoloso argento nella canoa sprint. Nel doppio maschile, sulla distanza di 500 metri, Gabriele Casadei e Carlo Tacchini conquistano il secondo posto con il tempo di 1’48″08, battendo al fotofinish la Spagna di Moreno e Dominguez, che deve accontentarsi del bronzo, dopo attimi di suspense, in cui si attendeva la conferma dell’ordine d’arrivo. L’oro, invece, va ai cinesi Liu e Ji.

Per Carlo Tacchini “un’emozione indescrivibile”. Abbiamo battuto equipaggi che non pensavamo, la Germania e i russi. Loro fuori dal podio, noi secondi, una roba allucinante”. “Bello che abbiamo fatto noi cifra tonda con la trentesima medaglia per l’Italia”, ha aggiunto l’azzurro. “Sono emozioni indescrivibili – anche per Casadei -, è stata una gara fantastica, perfetta in tutto. La chiusura che è la nostra parte migliore è andata alla perfezione. Ci siamo girati e visto l’Italia seconda: uno spettacolo”.

Piccola consolazione per l’Italia della pallanuoto femminile a Parigi 2024: il Setterosa, eliminato ai quarti, batte 10-5 il Canada nella semifinale del tabellone dal quinto all’ottavo posto.

Nell’atletica Simone Barontini si è qualificato per la semifinale degli 800 metri maschili: l’azzurro ha vinto la sua batteria di ripescaggio tagliando il traguardo per primo in 1’45”56 e staccando il pass per il penultimo atto della competizione.

Nel salto in lungo c’è attesa per Larissa Iapichino. Dopo essersi qualificata, Larissa ha mandato un dolce saluto al fidanzato Vittorio Bartoli, giocatore di basket della Scaligera Verona e presente allo Stade de France. La finale è in programma questa sera alle 20:00.

Nel ciclismo su pista occhi puntati su Elia Viviani che, dopo l’oro di Rio de Janeiro 2016 e il bronzo di Tokyo 2020, vuole allungare la striscia puntando nuovamente a un posto sul podio nell’omnium.

Oltre alle gare individuali però, è anche il giorno dell’Italvolley di Julio Velasco: dopo aver superato il tabù dei quarti, le azzurre, alle 20.00, sfideranno la Turchia in semifinale. Una vittoria assicurerebbe una storica medaglia.