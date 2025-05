A fuoco il tetto in ristrutturazione, inagibili due alloggi

Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi, venerdì 23 maggio, per il rogo scoppiato durante alcuni lavori di ristrutturazione in un immobile del centro nel comune di Solagna.

Un allarme raccolto dai Vigili del Fuoco intervenuti a sirene spiegate in via Ferracina a Solagna attorno alle 15.30, per l’incendio del tetto in legno di un’abitazione affiancata, divampato durante i lavori di posa della guaina impermeabilizzante da parte di un’impresa. Nessuna persona è rimasta fortunatamente ferita. Le squadre dei pompieri, arrivate dai distaccamenti di Bassano del Grappa, Cittadella e Vicenza con due autopompe, un’autobotte, un’autoscala per un totale di 12 operatori, sono riuscite a circoscrivere le fiamme e a sezionare il tetto, evitando che l’incendio si propagasse all’intero edificio oltre che agli immobili adiacenti.

Due alloggi della casa sono comunque al momento inagibili a causa dei danni subiti: le operazioni di completo spegnimento e bonifica da parte dei vigili del fuoco si sono concluse attorno alle 18.30.