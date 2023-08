Nuovo incidente in Valsugana, tre veicoli in collisione sotto la pioggia. C’è un ferito

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Secondo grave incidente in poco più di 24 ore lungo la statale 47 “della Valsugana” in territorio vicentino, con ancora una volta bilancio che parla di danni ai veicoli, persone ferite e blocco temporaneo del traffico sempre intenso sull’arteria transprovinciale che collega il Bassanese al Feltrese e al Trentino.

Dopo il terribile schianto di una motocicletta di mercoledì alle 13.30, con un 19enne turista svedese a perdere una gamba e ancora ricoverato in condizioni critiche al San Bortolo di Vienza, ieri alle 16.30 si è registrato uno scontro multiplo tra veicoli, con un automobilista soccorso e trasportato in ospedale in codice di alta gravità.

L’incidente stradale di giovedì, avvenuto in una fase del pomeriggio in cui pioveva a dirotto su Solagna e dintorni in riva al fiume Brenta, ha visto rimanere in panne un’automobile, un autoarro e un altro veicolo commerciale. La persona al volante della Fiat Punto di colore grigio, alla cui guida si trovava il conducente di 50 anni ha avuto la peggio, dopo aver sbattuto frontalmente su uno dei due veicoli di lavoro. Si tratta di un cittadino del Senegal che vive nel vicino comune di Valbrenta, residente a Valstagna. Non correrebbe pericolo di vita.

I pompieri bassanesi giunti dalla caserma locale in pochi minuti hanno provveduto subito a prestargli soccorso in supporto alla squadra medica di emergenza del Suem, stabilizzandolo e avviandolo poi al pronto soccorso bassanese. Assistiti sul posto, invece, dal personale del 118 gli altri due autisti dei mezzi coinvolti, dopo aver riportato contusioni di lieve entità. I Carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa e stazione di Solagna hanno deviato il traffico eseguito i rilievi del sinistro stradale, con code che si sono protratte per oltre due ore dal momento dell’incidente.