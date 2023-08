Gamba amputata al 19enne caduto in moto in Valsugana. E’ un turista svedese

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Rimane ricoverato al San Bortolo di Vicenza in gravi condizioni, in prognosi riservata e in pericolo di vita il giovane motociclista che poco dopo le 13.30 di ieri si è schiantato sul guard-rail della sp47 della “Valsugana”, in località San Nazario, lungo il corso del Brenta. Si tratterebbe di un 19enne scandinavo, di nazionalità svedese, in vacanza in Italia.

Il pilota della moto era diretto verso Trento a bordo della la sua moto Yamaha. Ne avrebbe perso il controllo al rientro in corsia dopo una fase di sorpasso di più veicoli, scivolando sull”asfalto fino allo schianto sulle barriere stradali. L’impatto violento e l’angolo di schianto gli sarebbero costati l’amputazione di un arto inferiore.

Del ragazzo straniero sono state rese note solamente le iniziali nella serata di mercoledì. Si tratta di L.J.K., in Veneto da pochi giorni per un periodo di vacanza con amici. Uno di loro lo seguiva a bordo di una seconda motocicletta, non coinvolto nell’incidente. I soccorritori una volta sul posto si sono resi subito conto della gravità delle condizioni del 19enne, per le lesioni riportate e le emorragie, e si è richiesto subito l’invio dell’elisoccorso.

Dopo essere stato stabilizzato, il turista svedese è stato trasportato all’ospedale berico e subito sottoposto ad intervento chirurgico. L’elicottero di Treviso Emergenza è atterrato direttamente sulla strada Valsugana nel territorio comunale di Valbrenta, con inevitabile blocco temporaneo del traffico. Per gestirlo, hanno collaborato polizia locale e Carabinieri, e la circolazione veicolare è tornata normale non prima delle 15.30 di ieri.

Il giovane rimane in rianimazione e saranno decisive le prossime ore per capire se potrà sopravvivere alle conseguenze dello schianto. I familiari in Svezia sono stati avvisati del drammatico evento e, già oggi, probabilmente, i genitori raggiungeranno il figlio a Vicenza.